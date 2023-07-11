Возле Бердянска ликвидировали российского генерала Олега Цокова — советник мэра Мариуполя 11 июля, 10:06 Олег Цоков (Фото:Kremlin.ru)

Возле оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 11 июля.

В конце сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщали, что Цоков получил ранение в районе Сватово Луганской области в результате огневого поражения.

«Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно», — написал Андрющенко в Telegram.

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Олег Цоков с августа 2022 года был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.



В июне ВСУ ликвидировали российского генерала Сергея Горячева и полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.