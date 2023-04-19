«Шел на штурм одним из первых». Стали известны детали гибели экс-нардепа Олега Барны в Донецкой области 19 апреля, 13:19 Олег Барна (Фото:eurosolidarity.org)

Экс-нардеп Олег Барна погиб в бою в Донецкой области, по словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, Барна погиб во время штурмовых действий вблизи села Павловка.

Об этом говорится в сообщении Евросолидарности в среду, 19 апреля.

"Молились, что это ошибка. Что Олег ранен, но жив. К сожалению...Сегодня подтвердили. Олег Барна погиб. Западная часть Павловки. 68 ЕЕБр. Второй бат. Долго просился в штурмовую группу. Поэтому шел на штурм одним из первых. Вел огонь с дистанции один-три метра», — сообщил Порошенко.

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По его словам, Барна получил пулевое ранение в шею.

"Командир сказал о нем: Шел как доброволец, отчаянно, погиб героически", - рассказал Порошенко.

В 68 бригаде сообщили, что Барна погиб во время выполнения боевого задания.

«Господин Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он — побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере», – говорится в сообщении.

18 апреля стало известно, что на фронте погиб Олег Барна, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко и военнослужащий ВСУ.

Олег Барна – участник Революции на граните, акции Украина без Кучмы, Евромайдана и АТО, нардеп VIII созыва от Блока Петра Порошенко. В 2015 году его временно исключали из фракции БПП за попытку вынести с трибуны тогдашнего премьера Арсения Яценюка, после которой в Раде произошла потасовка.

До 2014 был учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в школах в Тернопольской области.