Бывший нардеп Олег Барна погиб на фронте

18 апреля, 20:53
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Олег Барна (Фото:Oleg Barna / Facebook)

Олег Барна (Фото:Oleg Barna / Facebook)

Бывший народный депутат Олег Барна погиб на фронте. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в Facebook во вторник, 18 апреля.

«Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так случилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе», — написал он.

В Facebook Барны сказано, что он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Ему было 56 лет.

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Как сообщает движение Честно, Олег Барна — участник Революции на граните, акции Украина без Кучмы, Евромайдана и АТО, нардеп VIII созыва от Блока Петра Порошенко. В 2015 году его временно исключили из фракции БПП за попытку вынести с трибуны тогдашнего премьера Арсения Яценюка, после чего в Раде произошла драка.

До 2014 года был учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в школах в Тернопольской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Олег Барна Война России против Украины

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