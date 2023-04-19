В Минобороны отреагировали на новости о гибели нардепа Барны

19 апреля, 11:23
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Олег Барна (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Олег Барна (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила о порядке оповещения о гибели на фронте украинских военных.

Она подчеркнула, что родственники и близкие не должны узнавать о гибели украинских защитников и защитниц из интернета.

«Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т.д. У сотрудников ТЦК СП есть опыт и они специально обучены таким коммуникациям», — заявила Маляр.

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Представительница Минобороны напомнила, что пока тело не найдено и идентифицировано — человек считается пропавшим без вести.

Сообщение замглавы Минобороны появилось после противоречивых сообщений о гибели на фронте бывшего нардепа Олега Барны.

О гибели Барны вечером 18 апреля сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Пресофицер 68-й бригады Мирослав Семенюк сказал Суспільне, что тело Олега Барны еще не эвакуировали с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб».

Впоследствии пятый президент Петр Порошенко сообщил, что, по словам младшего брата Барны Степана, сейчас тоже защищающего Украину, бригада пока не подтверждает его гибель и «тела никто не видел».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минобороны Украины Война в Украине Олег Барна Война России против Украины Анна Маляр

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