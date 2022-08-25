Шольц лично проверил зенитки Gepard для Украины, но для этого ему понадобилась стремянка — видео

25 августа, 16:55
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Без посторонней помощи взобраться на зенитку оказалось довольно трудно (Фото:Axel Heimken/REUTERS)

Без посторонней помощи взобраться на зенитку оказалось довольно трудно (Фото:Axel Heimken/REUTERS)

Глава немецкого правительства Олаф Шольц решил лично проинспектировать самоходные зенитные установки Gepard перед их отправкой в Украину, однако для этого ему понадобилась стремянка.

Соответствующее видео в четверг, 25 августа, опубликовали в соцсетях.

Прибыв на полигон Путлос, где украинские военные проходят обучение на немецкой технике, канцлер решил осмотреть одну из них изнутри, однако из-за габаритов зенитки сделать это без посторонней помощи оказалось довольно сложно.

Видео дня

В связи с этим Шольцу принесли небольшую лесенку, которой он и воспользовался, чтобы взобраться на Gepard.

https://twitter.com/buch10_04/status/1562761389239767040
Axel Heimken/REUTERS
Фото: Axel Heimken/REUTERS

Судя по эмоциям на лице Шольца, осмотром техники он остался доволен.

https://twitter.com/dw_russian/status/1562768615606489090

Напомним, что первые Gepard прибыли в Украину в начале августа.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=XetVvl5lIyI

Всего же Германия пообещала 30 таких зениток, подготовку на которых прошли уже около 100 военнослужащих украинской армии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Военная техника Зенитная установка Олаф Шольц Война России против Украины

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