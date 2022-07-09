Российские военные боятся украинских контратак на Донбассе — ISW 9 июля, 05:52 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Американские эксперты предполагают, что российские военные взяли оперативную паузу и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе. Они боятся украинских контратак.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Хотя глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же оккупанты после захвата Северодонецка и Лисичанска явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной операции.

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Ключевые выводы ISW:

Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.

Они продолжали попытки продвигаться к Сиверску из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Захватчики приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.

Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.

Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

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