Российские военные боятся украинских контратак на Донбассе — ISW
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Американские эксперты предполагают, что российские военные взяли оперативную паузу и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе. Они боятся украинских контратак.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Хотя глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же оккупанты после захвата Северодонецка и Лисичанска явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной операции.
Ключевые выводы ISW:
Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.
Они продолжали попытки продвигаться к Сиверску из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Захватчики приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.
Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.
Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.
Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.