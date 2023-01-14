Масштабная воздушная тревога по Украине. Ким сообщает о пусках ракет 14 января, 15:04 Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о новых пусках ракет по Украине.

Об этом он написал в своем Telegram.

«ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях», — говорится в его публикации.

Ким попросил украинцев ничего не публиковать, чтобы «не тешить больной разум соседей».

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Россия совершила ракетную атаку на Киев в субботу, 14 января, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Есть попадание в объект инфраструктуры, обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

