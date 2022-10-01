Вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС — Энергоатом 1 октября, 06:59 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты РФ в пятницу, 30 сентября, задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

Об этом говорится в заявлении президента госпредприятия Петра Котина.



По его словам, российский патруль задержал Мурашова около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Сейчас нет информации о его местонахождении и судьбе.

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«Автомобиль остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении», — заявили в Энергоатоме.

Там подчеркнули, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом, несущим главную и исключительную ответственность за его ядерную и радиационную безопасность, а его задержание «создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции».

«Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», — заявил Котин.



Отдельно он призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из плена оккупантов РФ и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.



27 сентября МАГАТЭ сообщило, что обстрелы ЗАЭС в последние дни участились. Через дни там заявили о еще двух взрывах возле атомной электростанции.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



В августе и сентябре оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.