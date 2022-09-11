Убегают с награбленным. Оккупанты покинули Сватово в Луганской области — Генштаб

11 сентября, 18:22
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Российские оккупанты (Фото:Alexandr Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexandr Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты сбежали из Сватово в Луганской области. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 сентября.

Там рассказали, что армия РФ лихорадочно покидает свои позиции, тогда как украинские войска успешно ведут контрнаступление на харьковском направлении. По данным Генштаба, оккупанты убегают с награбленным вглубь временно захваченных территорий или на территорию РФ.

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Так, около 150 россиян выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.

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«Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области. Оккупанты торопливо покинули населенный пункт на четырех грузовых автомобилях Камаз, 20 бронированных машинах Тигр и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей», — говорится в сводке.

9 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на фоне контрнаступления ВСУ войска РФ стягивают резервы в районе захваченного Сватово.

10 сентября он сообщил, что ВСУ находятся в окраинах Лисичанска. По словам Гайдая, оккупанты выезжают даже из захваченных в 2014 году городов.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Генштаб Сватово Война России против Украины

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