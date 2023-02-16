Оккупанты повторно обстреляли Волчанск, убив мужчину. После первой атаки шесть раненых 16 февраля, 15:41 РФ обстреливает освобожденные украинские города в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты осуществили новый обстрел Волчанска Харьковской области в четверг, 16 февраля. Погиб человек.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, атака произошла после 14:00. 46-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее сегодня Синегубов сообщил о двух ракетных ударах россиян по Волчанску — пострадали шесть человек. Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

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Ночью россияне повторно ударили по Купянску: сгорели ангар, гаражи и пять машин, включая два автобуса. На этом направлении оккупанты накапливают технику, украинские власти не исключают нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований нет.

Военные РФ совершили массированную атаку на Украину, атаковав ракетами несколько областей. Во Львовской, Кировоградской, Полтавской есть попадания в объекты инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

