Оккупанты атаковали Николаев ракетами С-300, одна попала в многоэтажку
Россияне обстреляли город ракетами С-300 (Фото:hobibobibu/Twitter)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что РФ обстреляла Николаев ракетами С-300.
Обновлено в 2:12 Ким отметил, что один человек погиб, 15 получили ранения
Обновлено в 2:08 Виталий Ким сообщил, что в данный момент известно о пяти раненых в результате обстрела
Обновлено в 1:36 Начальник полиции Николаевской области сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.
Он отметил, что одна из ракет попала в многоэтажку.
Подробностей о разрушениях или жертвах в данный момент нет.