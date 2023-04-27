Оккупанты атаковали Николаев ракетами С-300, одна попала в многоэтажку 27 апреля, 01:24 Россияне обстреляли город ракетами С-300 (Фото:hobibobibu/Twitter)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что РФ обстреляла Николаев ракетами С-300.

Обновлено в 2:12 Ким отметил, что один человек погиб, 15 получили ранения



Обновлено в 2:08 Виталий Ким сообщил, что в данный момент известно о пяти раненых в результате обстрела



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Обновлено в 1:36 Начальник полиции Николаевской области сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.



Он отметил, что одна из ракет попала в многоэтажку.

Подробностей о разрушениях или жертвах в данный момент нет.