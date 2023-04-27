Оккупанты атаковали Николаев ракетами С-300, одна попала в многоэтажку

27 апреля, 01:24
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Россияне обстреляли город ракетами С-300 (Фото:hobibobibu/Twitter)

Россияне обстреляли город ракетами С-300 (Фото:hobibobibu/Twitter)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что РФ обстреляла Николаев ракетами С-300.

Обновлено в 2:12 Ким отметил, что один человек погиб, 15 получили ранения

Обновлено в 2:08 Виталий Ким сообщил, что в данный момент известно о пяти раненых в результате обстрела

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Обновлено в 1:36 Начальник полиции Николаевской области сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

Он отметил, что одна из ракет попала в многоэтажку.

Подробностей о разрушениях или жертвах в данный момент нет.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Война в Украине ЗРК С-300 Война России против Украины Виталий Ким

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