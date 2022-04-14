«Тела даже не забирают». Оккупант в предсмертном послании призвал своего брата не ехать на войну в Украину — СБУ 14 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант перед смертью отправил голосовое сообщение своему брату, в котором рассказал, что российскому командованию все равно на своих подопечных, а единственный путь вернуться из войны в Украине — приехать «грузом 200».



Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом свидетельствует голосовое сообщение, которая Служба безопасности Украины обнаружила в телефоне погибшего.

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Российский солдат, который воевал в Украине, оставил предсмертное послание родному брату и призвал его не ехать на войну.

По словам военного, российскому командованию все равно на подопечных, их оставляют умирать, тела погибших не забирают, а если кто-то отбился от колонны, то никто их не ищет.

«Здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул — всем пох*й, тебя никто искать не будет», — сказал солдат РФ.

Также погибший российский военный пытался убедить своего брата в том, что с открытым криминальным расследованием за дезертирство можно жить. Солдат сказал, что единственный путь, чтобы вернутся из войны в Украине — поехать «грузом 200».

«Надеемся, что „посылка“ с надписью „груз 200“ станет еще одним аргументом для брата, что сюда приезжать не стоит», — заявили в СБУ.

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