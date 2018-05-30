Окуева, Шеремет, Бузина. Самые резонансные убийства в Киеве последних лет

Убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто до сих пор

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло в Киеве вечером 29 мая, дало повод вспомнить об аналогичных покушениях, произошедших в украинской столице в последние годы.

НВ напоминает о громких убийствах в Киеве, жертвами которых стали в том числе журналисты и общественные деятели.

Амина Окуева, доброволец АТО, октябрь 2017 года

30 октября 2017 года под Киевом неподалеку от поселка Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились украинские добровольцы АТО чеченского происхождения Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Окуева погибла в результате смертельного ранения в голову. Это было уже второе покушение на супругов за несколько месяцев.

Окуева погибла в результате второго подряд покушения / Фото c памятной страницы Facebook

1 июня 2017 года киллер, представившийся французским журналистом, встретился c Окуевой и Осмаевым под предлогом интервью и открыл стрельбу по Осмаеву в машине супругов на улице Кирилловской на Подоле в Киеве.

Тогда Осмаев получил серьезные ранения, однако Амина Окуева не пострадала: она сумела несколько раз выстрелить в киллера и ранить его, что позволило правоохранителям задержать преступника.

Как Осмаев, так и полиция заявили о том, что оба эпизода, вероятно, связаны между собой. Уже после убийства Окуевой в МВД заявили, что рассматривают две основые версии убийства: за ним могут стоять как российские спецслужбы, так и чеченские военные.

"Основных версий две - это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине, а вторая - это действия лиц, находящихся на территории Чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения", - сообщил тогда нардеп Антон Геращенко.

Убийство не раскрыто до сих пор.

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Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы, март 2017 года

23 марта 2017 года в центре Киева убили Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы от КПРФ. Вороненков и его охранник вышли из отеля Премьер Палас на бульваре Шевченко, когда по ним открыли стрельбу.

От полученных ранений в живот и голову Вороненков умер на месте. Его телохранитель также был ранен, но остался жив и успел ранить киллера – 28-летнего гражданина Украины, уроженца Севастополя Александра Паршова, который впоследствии умер в больнице.

Незадолго до убийства Вороненков переехал в Украину и получил украинское гражданство / Фото Facebook

Позже заказчиком убийства был назван российский вор в законе Владимир Тюрин – он объявлен в розыск. Тюрин - известный российский криминальный авторитет, а также бывший гражданский муж Марии Максаковой - вдовы Вороненкова. У них двое общих детей - сын Илья и дочь Людмила, проживающие в Москве с отцом.

В мае 2018 года прокуратура Киева заявила о завершении досудебного расследования по факту убийства. Далее обвинительный акт направят в суд.

Двое причастных к исполнению убийства находятся под стражей.

В целом сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам преступления. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

За несколько месяцев до убийства Следственный комитет России объявил Вороненкова в розыск, обвинив его в мошенничестве. В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований со стороны ФСБ, Вороненков приехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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Павел Шеремет, журналист, июль 2016 года

Известный журналист Павел Шеремет, один из руководителей интернет-издания Украинская правда, был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

В его автомобиль заложили взрывное устройство: машина журналиста взорвалась рано утром в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Шеремет успел отъехать от дома на 500-600 метров.

Журналист умер на месте происшествия до приезда медиков.

Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвали в центре Киева / Фото ЕРА

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность. Журналист работал в Беларуси, России и в Украине, всякий раз оставаясь последовательным критиком власти.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста, однако преступление до сих пор остается не раскрытым.

В июле 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по этому делу из соображений безопасности.

13 апреля 2018 года зампредседателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что у следствия пока нет доказательной базы по делу об убийстве Шеремета. Тогда же в апреле директор департамента коммуникаций МВД Андрей Шевченко рассказал о главных трудностях расследования.

По его словам, проблема заключается в том, что следователям необходимо сотрудничать с Россией в рамках этого производства - для расследования контактов журналиста с гражданами РФ.

"Главная сложность дела Шеремета - это хорошо организованное преступление и очень широкие контакты этого гражданина на территории страны-агрессора, которые пока не удается решить следственным путем", - рассказал Шевченко.

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Тем временем журналисты пытаются вести собственное расследование преступления. Фильм Убийство Павла, который был создан совместными усилиями Слідство.Інфо и OCCRP, получил награду Investigative Reporters and Editors Award.

Олесь Бузина, журналист, апрель 2015 года

Днем 16 апреля 2015 года украинский журналист Олесь Бузина был расстрелян из автомобиля возле своего дома на улице Дегтяревской в Киеве.

Вскоре были задержаны подозреваемые в убийстве Бузины - Андрей Медведько и Денис Полищук. Президент Петр Порошенко заявил, что, по его мнению убийство было направлено "на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине".

Дело об убийстве Бузины передано в суд, процесс еще не завершен / Фото ЕРА

27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование по факту убийства Бузины.

28 ноября 2017 года в Шевченковский райсуд столицы был направлен обвинительный акт в отношении Медведько и Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Очередное заседание суда по делу должно было состояться 7 мая 2018 года, однако его перенесли на 7 июня.

Бузина был известным публицистом, занимавшим пророссийскую позицию. Он автор ряда неоднозначных книг на темы украинской истории: Вурдалак Тарас Шевченко, Тайная история Украины-Руси, Воскрешение Малороссии, Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину, Докиевская Русь.

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