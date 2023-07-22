Взрывы в Крыму. ВСУ подтвердили удар по складу боеприпасов и нефтебазе в Октябрьском, объявлена эвакуация, движение по железной дороге остановлено — онлайн 22 июля, 14:43 Детонация и пожар после попадания по складу боеприпасов вблизи Октябрьского (Фото:Сергей Стерненко / Телеграм)

В субботу, 22 июля, в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов сначала сообщил об атаке беспилотников «по инфраструктурным объектам» Красногвардейского [Курманского] района оккупированного Крыма. Именно в этом районе расположен поселок Октябрьское.

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Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА "произошла детонация на складе боеприпасов". По его словам, было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов, а «для минимизации рисков» движение по Крымской железной дороге прекращено. Пострадавших в результате взрывов, как заявил крымский гауляйтер, нет.

В соцсетях появилось множество видеокадров, на которых видны огромные клубы дыма от пожара неподалеку железнодорожной станции Элеваторная в селе Октябрьское, где, вероятно, и произошло попадание по складу боеприпасов.

Октябрьское на карте оккупированного Крыма / Инфографика: Deep State

Инфографика: Новости Донбасса

NV следит за главными деталями и последствиями нового удара по логистике россиян в оккупированном Крыму.

14:40 Детонация боеприпасов продолжается, жителей Октябрьского отселяют на 10−13 км — Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что жителей поселка Октябрьское (крымскотатарское название Büyük Onlar), где в результате удара по складу боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии «усиливаются взрывы», срочно эвакуируют по селам района.

Так, части жителей Октябрьского российские оккупанты приказали срочно выезжать в село Пятихатки (Beşüyli), которое находится в 10−13 км от местонахождения складов, где происходят взрывы боеприпасов, сообщил Чубаров в Телеграм.

13:40 Склады на старом аэродроме и нефтебаза возле станции — карта вероятных целей ВСУ в Октябрьском

Портал Новости Донбасса предположил, что одной из целей ВСУ был недействующий аэродром вблизи Октябрьского, где оккупанты, вероятно, обустроили склад техники и боеприпасов. А другой удар, вероятнее всего, был нанесен по нефтебазе, расположенной рядом с железной дорогой.

13:13 В ВСУ подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском

Удар нанесли Силы обороны Украины, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Телеграм.



13:00 В Крыму возобновили движение автомобилей по Крымскому мосту, сообщают российские паблики



12:45 Склад российских боеприпасов в Крыму продолжает детонировать



12:15 Аксенов объявил об эвакуации населения в пятикилометровой зоне от взрывов

Крымский гауляйтер утверждает, что оккупанты надеются устранить последствия «чрезвычайного происшествия» в «сжатые сроки», а пока «принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места в пункты временного размещения»

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