Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет – метеорологи

Нынешний октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет наблюдений, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им.Б.Срезневского.

По данным метеорологов, среднемесячная температура второго месяца осени в столице составляла +10,7°С, что выше климатической нормы на 2,6°С.

Холоднее всего было 1 октября, минимальная температура опустилась под утро до +2,4°С. Теплее всего было 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня +24 градуса тепла.

В середине октября были зафиксированы пять температурных рекордов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.

Ранее сообщалось, что второй месяц осени подарил жителям столицы продолжительное "бабье лето". Оно длилось 13 дней - с 8 по 21 октября.