Октябрь установил еще два температурных рекорда в Киеве

В четверг, 18 октября, в Киеве метеорологи зафиксировали два температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, температура воздуха днем поднялась до +23,1°С, что на 1,3°С выше предыдущего максимума для этого дня.

Из-за этого среднесуточная температура также превысила на 1,1°С историческое значение 1967 года. Она составила +15,8°С.

Ранее метеорологи зафиксировали температурные рекорды 16 и 17 октября.

Напомним, метеорологи объявили о начале "бабьего лета" в Киеве 8 октября. Уже с субботы, 20 октября, синоптики спрогнозировали похолодание.