Оксен Лисовой назвал свои приоритеты на посту министра образования и науки 21 марта, 19:27 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лісовий/Facebook)

Новый министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о своих приоритетах в работе во время заседания Верховной Рады во вторник, 21 марта. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Первое: комплекс вопросов безопасности, ответы на вызовы войны… Наша задача — вывести детей в офлайн, обеспечить им безопасное обучение в школах, детских садах, в высшем образовании. Наша задача — обеспечить качественное онлайн-образование там, где офлайн по каким-то причинам невозможен, пересмотреть подходы, формы и методы обучения, особенно для детей, которые сегодня учатся за границей. Таких детей у нас сегодня около 1 миллиона», — заявил он.



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Министр считает, что его ведомство должно предотвратить и сделать менее ощутимыми последствия войны для здоровья детей. Он также поддерживает пересмотр подходов к образовательному менеджменту и творческую свободную работу учителей, создание инструментов, которые «позволят тратить более времени на креатив и работу с детьми и меньше времени — на бюрократию».

Лисовой сказал, что одним из приоритетов будет развитие профессионально-технического образования и профессиональных колледжей.

«Наша задача — направить до 50% молодежи в профессиональное образование, дать им хорошую качественную профессию. Конечно, это потребует нового подхода к функционированию профессионального образования», — отметил он.

По мнению Лисового, для этого нужно будет четко разграничивать базовое образование, после которого ребенок и его родители должны принять решение о будущем образовании.



«Профильная школа, академические лицеи — вопрос открытый, достаточно дорогой, но мы однозначно идем по этому пути… Мы еще не рассчитывали стоимость этого вопроса, но академический лицей должен быть отграничен от базовой школы», — считает он.

Новый министр подчеркнул, что нужно повышать качество высшего образования: «Комплекс реформ, направленных на спасение высшего образования — один из наших приоритетов».

Он отметил, что приоритеты в высшем образовании — его качество и конкурентоспособность, а вузы должны стать «центрами инноваций».

Лисовой озвучил направления в работе в сфере науки: приоритетность научных исследований, создание Research&Development центров (RnD) на академической базе и на базе вузов, создание возможностей для возвращения ученых из-за границы.



Министр также отметил, что история Украины должна быть в государственной итоговой аттестации, но в этом году вносить ее в национальный мультипредметный тест не стоит: «Боюсь, что еще одно изменение наши дети не выдержат. То есть мы этот трек уже, кажется, выбрали. Если мы будем менять, нам не скажут спасибо. Хотя история Украины должна быть в приоритетах везде, это обязательный компонент».

Верховная Рада 21 марта назначила Оксена Лисового министром образования вместо Сергея Шкарлета. Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.