Дети могут собирать FPV-дроны на уроках труда — министр Лисовой 23 мая, 18:05 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лісовий / Facebook)

Украинские школьники могут помогать защитникам Украины и собирать FPV-дроны, заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью LB.ua, опубликованном во вторник, 23 мая.

По мнению Лисового, в школах нужно отходить от модели уроков труда, «когда девочки — это швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики». Он считает, что дети могут заниматься на уроках вещами, которые формируют у человека «гражданскую ответственность».



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«На самом деле труд — это очень важная дисциплина. Нам просто надо дать ей новый смысл. Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем надо владеть… Собственно, почему нет [почему не собирать дроны]? А может, мальчикам интересен дизайн одежды — в этом тоже нет ничего плохого. Также через уроки труда детей можно приобщить к решению общественных проблем. Можно делать правильные вещи для фронта, для людей, которые потеряли дом, хорошие вещи для бездомных животных», — отметил министр.

Комментируя тему сокращения количества предметов, Лисовой сказал, что система образования должна «оставить весь тот спектр знаний, которые должен получить ребенок». Он добавил, что сейчас пересматриваются некоторые дисциплины, «которые можно сократить, сделать сжатыми курсами».

