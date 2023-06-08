Министр Лисовой поддержал тренировки для учителей, которые будут учить школьников управлять дронами 8 июня, 07:48 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Министр образования и науки Оксен Лисовой согласился на предложение о тренировках учителей, которые, в частности, будут учить украинских школьников управлять дронами.



Об этом он заявил во время конференции hromadske Муруємо вже! в среду, 7 июня.

С такой инициативой там выступила руководитель ОО Центра поддержки аэроразведки, военная Мария Берлинская. Она предложила Лисовому уже со старших классов ввести в государственную программу подготовку к управлению базовыми технологиями, которыми спасаются украинские защитники.

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«Мы готовы бесплатно оттренировать украинских учителей. Для детей это будет развлечением — гонять на симуляторе на FPV дроне. Это не значит, что мы готовим наших детей воевать. В ту страну, которая готова, не придут. Я верю в милитаризацию общества. Сейчас лето, мы можем оттренировать 1000−1500 учителей, пока у них каникулы», — заявила Берлинская.

Она обещает, что для этого выделят инструкторов и оборудование, а государству нужно будет только взяться за эту программу и воплощать ее. По словам военной, таким образом нацию подготовят к тому, что Россия может когда-то снова пытаться осуществить вторжение в Украину, потому что «это война на годы».

Лисовой ответил, что эту работу уже делают и для этого есть ресурсы, в частности материальная база и школьные мастерские.

«Да, нет подготовленных специалистов. Мы услышали предложение: оно с большим удовольствием принимается. Поэтому поработаем этим летом и добьемся быстрых результатов», — сказал он.

Ранее глава МОН заявлял, что ученики школ могут помогать защитникам Украины, собирая FPV-дроны.