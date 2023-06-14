В проверке на плагиат диссертации министра образования Лисового взяли паузу 14 июня, 14:25 Оксен Лисовой (Фото:МОН)

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) приостановило проверку диссертации министра образования и науки Украины Оксена Лисового на наличие плагиата.

Об этом глава НАЗЯВО Андрей Бутенко рассказал Украинской правде.

Он объяснил действия агентства постановлением о присуждении и отмене научных степеней. НАЗЯВО не может проверять диссертацию у человека, который не имеет научной степени, но проверку начали до того, как Лисовой от нее отказался.

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«Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше — мы движемся, или мы приостанавливаем проверку вообще. Наша цель — проверять на плагиат, и единственное действие после этого — отменять ученую степень. План действий в случае добровольного отказа человека от ученой степени законодательством не предусмотрен», — сказал Бутенко.

За разъяснениями агентство обратилось к четырем юридическим учреждениям, чтобы те озвучили свою позицию относительно дальнейших действий.

21 марта, в день назначения на должность, Лисового обвинили в наличии плагиата в его кандидатской диссертации. Они появились на странице Украинского движения пацифистов в Facebook. Это движение возглавляет пророссийский пропагандист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба, которого ранее обвиняли в препятствовании деятельности ВСУ. После начала полномасштабного вторжения он выехал в США по программе Единение ради Украины.

После обвинений Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности и 23 марта подал свою диссертацию на проверку на плагиат. Вывод он пообещал обнародовать.

Через неделю Лисовой добровольно отказался от ученой степени кандидата наук.