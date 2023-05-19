Кабмин назначил двух заместителей министра Лисового, которые будут заниматься средним и высшим образованием 19 мая, 22:38 Андрей Сташкив, Оксен Лисовой и Михаил Винницкий (Фото:Оксен Лісовий / Facebook)

Кабинет министров в пятницу, 19 мая, назначил двух заместителей министра образований и науки Оксена Лисового. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Глава Минобразования в Facebook написал, что Андрей Сташкив будет отвечать за среднее образование, а Михаил Винницкий — за высшее.



По его словам, Сташкив более пяти лет проработал замдиректора областного департамента образования в Ивано-Франковской области и отвечал за внедрение реформы НУШ, которая предусматривает обновление образовательного пространства, обучение учителей и создание сети школ.



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«Уверен, что его экспертиза и опыт сотрудничества с громадами и школами поможет продолжить качественные трансформации в системе среднего образования уже по всей стране», — заявил Лисовой.

Михаил Винницкий более 20 лет преподавает в Киево-Могилянской академии, Могилянской и Львовской бизнес-школах, работает консультантом по управлению и организационному развитию. В 2014—2020 годах был советником трех министров образования, в 2019—2022-х руководил секретариатом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

«Его многолетний опыт и современное видение высшего образования — именно то, что нужно сегодня украинской системе образования. Так что приступаем к работе», — написал министр.

На сайте Минобразования сообщается, что у Лисового до этого было пять заместителей: Андрей Витренко, Светлана Даниленко, Денис Курбатов, Дмитрий Завгородний (замминистра по цифровому развитию) и Евгений Кудрявец (замминистра по вопросам евроинтеграции). Госсекретарь Минобразования — Максим Ярмистый.



Верховная Рада назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки Украины 21 марта.