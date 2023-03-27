Групповое изнасилование на Закарпатье: новый министр образования Лисовой прокомментировал резонансное дело 27 марта, 10:12 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Министр образования Оксен Лисовой прокомментировал инцидент с групповым изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье, за которое суд дал условный срок трем обвиняемым подросткам.

У себя в Facebook министр написал, что резонансное решение Воловецкого райсуда нуждается в немедленной реакции правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнения.

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«О чем этот кейс? Об искаженном ощущении безнаказанности. О том, что все можно решить и замять. И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновых кислот — взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению личных границ», — отметил он.

Лисовой пообещал, что совместно с коллегами приложит все усилия, «чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает».

«Мы не для того проходили мучительные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор терпело принципы, эффективно работавшие в 90-х», — подчеркнул он.

Воловецкий районный суд в Закарпатье присудил два года условно трем подросткам, совершившим групповое изнасилование в отношении несовершеннолетней девочки.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Свои действия подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.

Закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что семья пострадавшей готова подавать апелляцию на решение закарпатского суда. Он добавил, что помочь с подготовкой апелляции семье готовы лучшие юристы, в том числе известный адвокат Маси Наем.

