Новый министр образования Лисовой рассказал, какой должна быть зарплата учителя, и ответил, сколько получает 25 апреля, 16:02 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лісовий / Facebook)

Новый министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что за март получил зарплату в 27 тысяч гривен — «неплохую» по сравнению с зарплатами учителей.

В интервью Освитории глава Минобразования рассказал, что первый вопрос президента Владимира Зеленского на собеседовании с ним касался того, какой должна быть зарплата учителей. По словам Лисового, он назвал сумму, которую считает достойной, но сейчас достичь ее невозможно.



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«Учитель — это, без пафоса, творец нации. Согласны? И если это так, то сколько он должен получать? Может быть, как военный? Но у военных тоже есть разные зарплаты: на „нуле“ это 100 тысяч, а в тылу — 20. Поэтому прежде всего мы должны ответить на вопрос: какие критерии, [которые] определяют заработную плату учителя, будем учитывать? Уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации и от ряда других факторов», — считает министр.



Он добавил, что сейчас «есть желание и цель построить принципиально новые модели оплаты труда для учителей», но для этого нужно сначала наработать механизмы. По словам Лисового, это одна из приоритетных задач для его команды.

В интервью министр также сказал, что его план на первые два месяца на посту — сформировать видение, стратегию и дизайн-проекты изменений в сферах дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, в сферах внешкольного образования и науки. Из вопросов, которые нужно решить срочно, он назвал проблему финансирования образовательной субвенции на оборудование укрытий, а также возвращение учеников в школы там, где это возможно.

Ранее министр поддержал сокращение количества предметов в школах.

Верховная Рада назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки Украины 21 марта.