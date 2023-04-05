Во Львовской области арестовали два земельных участка Оксаны Марченко 5 апреля, 10:49 Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Во Львовской области арестовали два земельных участка супруги подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, экс-телеведущей Оксаны Марченко.

Об этом сообщила СБУ в среду, 5 апреля.

Там рассказали, что суд наложил арест на новые земельные участки с объектами недвижимости, которыми Марченко владела незаконно и получила их через сделку. Общая стоимость этого имущества — почти 17,5 миллиона гривен.

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«Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса», — заявили в СБУ.

Также к противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. По данным правоохранителей, в течение 2004—2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию, чтобы выдавать государственные акты о праве собственности на землю в пользу Марченко.

Чиновнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог). Материалы дела направили в суд.

СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко, в августе 2022 года.



7 февраля СБУ сообщила, что компании Марченко финансировали Росгвардию и МВД РФ в оккупированном Крыму. Ей объявили подозрение. В рамках уголовного производства суд арестовал ее активов уже более чем на 5,6 миллиарда гривен.

