Суд арестовал «скрытые» активы Оксаны Марченко еще на более чем 442 миллиона гривен 24 марта, 10:39 Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Суд арестовал активы супруги подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, экс-телеведущей Оксаны Марченко на 442,1 миллиона гривен.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и СБУ.

Речь идет об именных акциях на 6,8% в ПАО Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. А.М. Кузьмина в Запорожье, которым подозреваемая в финансировании действий России Марченко владеет через оффшорные компании.

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«Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1000 видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — уточнили в СБУ.



В рамках расследования арестовали активов уже на более чем 5,6 миллиарда гривен. Это корпоративные права на 2,6 млрд грн в 18 компаниях и предприятиях, а также именные акции в трех облэнерго более чем на 3 млрд грн. Суд также наложил запрет на отчуждение земельных участков и автомобилей, домов в Киеве и оккупированной Ялте.

Арест наложен в рамках уголовного производства по финансированию насильственной смены власти в Украине, которое расследует Управление СБУ в Ивано-Франковской области.



7 февраля СБУ сообщила, что компании Марченко финансировали Росгвардию и МВД РФ в оккупированном Крыму. Ей объявили подозрение.

