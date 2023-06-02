Суд арестовал активы Марченко еще на почти 720 миллионов грн. Это акции в семи предприятиях Одесской области 2 июня, 10:30 Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Суд арестовал еще одни активы жены подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, экс-телеведущей Оксаны Марченко на почти 720 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арест наложили на акции Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Речь идет о корпоративных правах в:

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АО Эксимнафтопродукт;

ЧАО Синтез Ойл;

ЧАО Синтез Транзит;

ООО Укрлоудсистем;

АО Одеснефтепродукт;

ЧАО Черноморский топливный терминал;

ООО Альбион Коммодитиз.

Марченко владела долями в этих компаниях через ряд офшорных структур, рассказали в СБУ.

«Арест имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря», — подчеркнули там.

7 февраля СБУ сообщила, что компании Марченко финансировали Росгвардию и МВД РФ в оккупированном Крыму. Ей объявили подозрение. С тех пор суд арестовал активы Марченко на миллиарды долларов.