Как избежать окружения в Бахмуте: нардеп Костенко назвал три варианта 18 марта, 13:34 Украинский военный стреляет в направлении российских войск из танка возле Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Народный депутат от Голоса и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV назвал три варианта того, как можно избежать окружения группировки украинских военных в Бахмуте.



«Противник сужает эти клещи и скоро перед нашим командованием встанет вопрос о том, чтобы принимать решения. А решений может быть немного: или отходить, не допустить окружения наших войск, как это было в Мариуполе, чтобы они не закрыли нас в Бахмуте. Или делать контрнаступление для того, чтобы разорвать эти клещи, сохранить эти пути жизни, чтобы в Бахмут могла подходить логистика и свежие силы для обороны», — сказал Костенко.

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Еще одним возможным выходом нардеп назвал навязывание инициативы ВСУ на другом направлении — «проведение каких-то контрнаступательных или наступательных активных действий в Авдеевке, Угледаре или на запорожском направлении, чтобы противник был вынужден перебрасывать резервы не постоянно на Бахмут».

«Они перешли к обороне на других [направлениях], где пытаются локально продавливать. А все свои силы сосредоточили на захват Бахмута – это и [группа] Вагнера, и Вооруженные силы Российской Федерации. Если будем активизироваться, если у нас есть уже готовые силы и резервы, то противник будет вынужден ослабить давление на этом направлении», — пояснил он.

По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.