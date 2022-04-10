«Доказательство военных преступлений России». Окровавленную детскую игрушку с вокзала в Краматорске передадут в представительство ООН 10 апреля, 19:08 Цей матеріал також доступний українською 8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске (Фото:Роман Кулик via Facebook)

Забрызганную кровью детскую игрушку с атакованного Россией вокзала в Краматорске отправят в ООН как доказательство военных преступлений РФ.

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Белошицкий подчеркнул, что фотография этой игрушки стала символом ужасной катастрофы, которую устроил «рашистский мерзкий режим» на вокзале в Краматорске.

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«Мы решили сохранить эту игрушку в таком состоянии, изъять ее и направить в представительства ООН, занимающиеся фиксацией военных преступлений и преступлений против человечества, которые натворила нацистская рашка», — говорится в сообщении.

Отмечено, что пакет с игрушкой сегодня отправили в Киев для дальнейшей доставки в ООН.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил атаку россиян в Краматорске.



Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека (в том числе дети), 109 — ранены.



Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Краматорску будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.



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