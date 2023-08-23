Подоляк назвал «мюнхенским синдромом» публикации западных СМИ о вариантах окончания войны 23 августа, 17:10 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что публикации в западных СМИ о возможных вариантах окончания войны говорят о появлении на Западе «мюнхенского синдрома».

«Количество публикаций о «возможных финалах войны» позволяет говорить о появлении нового явления — «мюнхенский синдром», — пишет он в Twitter.

Подоляк добавил, что любое теоретическое моделирование финала войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение.

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«После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия должна оказаться не просто на „стартовых позициях“, а быть отброшена даже дальше», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин, по его словам, должен окончательно потерять «внутриэлитную легитимность как сознательный и дееспособный лидер». Только это может дать шанс России на послевоенную модернизацию и открыть дорогу «дипломатическому» формату, добавил советник.