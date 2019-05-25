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Около половины. Кличко рассказал, сколько километров дорог в Киеве отремонтировали

Вчера, 20:32
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Около половины. Кличко рассказал, сколько километров дорог в Киеве отремонтировали - фото

Наталия Кравчук / НВ

По словам Виталия Кличко, в Киеве отремонтировано 830 км дорог из 1667 км

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью журналу НВ, что на данный момент отремонтировано около половины дорог в столице.

«Мы восстанавливаем дороги, на которых ремонта не было по 30, 40, 50 лет. Все мы хотим, чтобы в один момент все дороги поменялись. Но в Киеве 1667 км дорог, и примерно около половины мы отремонтировали», — заявил мэр.

По его словам, отремонтировано около 830 км дорог.

Напомним, в апреле 2018 года Виталий Кличко заявлял, что из 1667 км дорог в Киеве 500 км было отремонтировано в 2016 и 2017 годах, а за лето 2018 года планируется отремонтировать еще 300 км дорог.

В августе 2017 года Виталий Кличко обещал, что через несколько лет в Киеве будут дороги европейского качества.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Ремонт дорог Киев Виталий Кличко

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