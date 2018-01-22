Около Кривого Рога перевернулся автобус, есть пострадавшие

На трассе Днепр-Николаев в районе пгт Софиевка около Кривого Рога перевернулся пассажирский автобус, в результате аварии двое человек попали в больницу.
Об этом сообщает Первый Криворожский со ссылкой на ГСЧС.
Автобус съехал в кювет и буквально перевернулся на бок. На момент падения в салоне было десять человек.
Двух пострадавших пассажиров забрали медики на скорой.
Предварительно ДТП произошло из-за скользкой дороги.
Напомним, в Запорожье произошло очередное ДТП с участием нетрезвого водителя, который врезался в автомобиль патрульной полиции во время выезда из собственного двора.
Комментарии
Правила комментирования