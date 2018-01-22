Около Кривого Рога перевернулся автобус, есть пострадавшие

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Предварительно причиной ДТП стала непогода

Предварительно причиной ДТП стала непогода

На трассе Днепр-Николаев в районе пгт Софиевка около Кривого Рога перевернулся пассажирский автобус, в результате аварии двое человек попали в больницу.

Об этом сообщает Первый Криворожский со ссылкой на ГСЧС.

Автобус съехал в кювет и буквально перевернулся на бок. На момент падения в салоне было десять человек.

Двух пострадавших пассажиров забрали медики на скорой.

Предварительно ДТП произошло из-за скользкой дороги.

Напомним, в Запорожье произошло очередное ДТП с участием нетрезвого водителя, который врезался в автомобиль патрульной полиции во время выезда из собственного двора.

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