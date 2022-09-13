Около Балаклеи найдены остатки российского самолета Су-34
Сбитый российский самолет (Фото:www.facebook.com/kpszsu)
Вблизи Балаклеи Харьковской области обнаружены остатки российского самолета Су-34.
Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что около Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 «красный» из состава 47-го авиационного полка (Воронеж).
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.
Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.