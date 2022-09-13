Около Балаклеи найдены остатки российского самолета Су-34 13 сентября, 16:00 Сбитый российский самолет (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Вблизи Балаклеи Харьковской области обнаружены остатки российского самолета Су-34.

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты", - говорится в сообщении.

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В командовании добавили, что около Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 «красный» из состава 47-го авиационного полка (Воронеж).

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.

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