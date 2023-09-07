Около 90% украинских военных в плену РФ прошли из-за пыток — генпрокурор 7 сентября, 16:53 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуальным насилием или другие формы жестокого обращения.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи со специальной докладчицей ООН по пыткам, доктором Элис Джил Эдвардс, сообщает Офис генпрокурора.

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«На всех освобожденных территориях мы находим свидетельство этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется около 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах», — отметил Костин.

По его данным, на сегодняшний день идентифицированы 156 российских военнослужащих и представителей захватнической псевдовласти, им объявлены подозрения.

В отношении 114 фигурантов обвинительные акты уже направлены в суд. 35 захватчикам вынесен приговор за пытки и жестокое обращение как военные преступления.

Генпрокурор подчеркнул, что Россия выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения как с военнопленными, так и гражданскими украинцами.

«Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации», — констатировал он.

1 сентября уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть проблемы с обменным фондом.

Украина систематически ведет работу по возвращению украинцев из российского плена.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.