Украинские защитники отразили около 90 атак оккупантов на пяти направлениях — Генштаб 23 февраля, 07:10 Около 90 вражеских атак отразили украинские защитники (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили около 90 вражеских атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 23 февраля.

Российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные города и села и мирные граждане.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. Из минометов и артиллерии были обстреляны населенные пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области; 18 районов населенных пунктов в Харьуовской области, среди которых Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно наступали вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области; Ивановка и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты атакуют позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Более 20 населенных пунктов попали под огонь, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ пошли в наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки в этом районе. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелы попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское Запорожской области; Выщетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также, Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.