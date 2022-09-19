Около 50 защитниц Мариуполя остаются в плену у войск РФ, двое из них беременны

19 сентября, 21:05
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В плену у оккупантов находятся беременные женщины и женщина с ребенком (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В плену у оккупантов находятся беременные женщины и женщина с ребенком (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В плену у войск РФ находятся около 50 защитниц Мариуполя. Две пленные женщины беременны, а одна из них должна скоро родить.

Об этом рассказала руководитель патронатной службы Азова Елена Толкачева в интервью УП.

Она напомнила, что с завода Азовсталь в Мариуполе вышло всего в районе 2 900 военнослужащих. По ее данным, после обмена с РФ ранеными военнослужащими должны были обменивать женщин.

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«Там у нас две беременные женщины, одна женщина из Азова, вторая женщина или пограничница или морская пехота — я точно не знаю. Та, что не из Азова, она уже вот-вот должна рожать. Та, что с Азова женщина, на четвертом месяце беременности», — сказал она.

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Она подчеркнула, что всего в плену 50 женщин.

«Я, правда, не понимаю — мировое сообщество уже настолько импотентно, что не может никоим образом влиять?! Весь мировой порядок, сложившийся после Второй мировой, Женевские конвенции — все это можно забыть», — говорит Толкачева.

Ранее в ГУР МО заявили, что у Украины достаточно пленных россиян, чтобы проводить обмены с РФ, однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ Плен

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