Около 40 оккупантов дезертировали со своих позиций в Сватово — Генштаб 4 июня, 08:29 В Сватово дезертировало около 40 россиян (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 2 июня, во временно оккупированном Сватово Луганской области дезертировало около 40 военнослужащих РФ.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции», — сообщают в Генштабе.

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По последним данным, для поиска дезертиров было задействовано два вертолета и подразделение Росгвардии.

28 мая в Генштабе сообщали, что во временно оккупированном Лисичанске Луганской области около 80 российских солдат из подразделения Шторм-z самовольно оставили боевые позиции.

Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые похитили военную технику и скрылись в неизвестном направлении.