Около 30 военнослужащих. Посол рассказал об увеличении украинского военного контингента в Афганистане

Посещение украинской делегацией персонала ВСУ в Афганистане в 2016 году

Украина увеличит количество своих военнослужащих, задействованных в миссии НАТО в Афганистане Решительная поддержка.

Об этом в эфире программы "Завтра" сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

"Указом президента много лет назад было установлено, что предел нашего участия — до 35 военнослужащих. Мы до сих пор еще не выполнили эту квоту. Сейчас будет около 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с различными иностранными контингентами. Мы просто выполняем свои обязанности, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украина, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она десятилетиями находится", — отметил он.

Пристайко добавил, что президент Украины Петр Порошенко примет участие во встрече всех участников операции Решительная поддержка.

Напомним, сейчас в операции НАТО Решительная поддержка в Афганистане участвуют одиннадцать представителей Вооруженных сил Украины. В июне 2018 года министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина втрое увеличит количество персонала своей миссии НАТО в Афганистане.

Миссия стартовала в начале 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF).

Численность персонала миссии НАТО ограничивается примерно 13 тысячами солдат, которые не участвуют в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием афганских сил безопасности.

После ряда кровопролитных терактов в местах массового скопления населения 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о временном перемирии между правительственными силами и террористической организацией Талибан.

30 июня власти Афганистана заявили о прекращении перемирия с Талибаном.