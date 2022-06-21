В лесах под Харьковом прячутся около 200 российских дезертиров 21 июня, 10:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты дезертировали после боя с ВСУ под Изюмом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Харьковской области в лесах скрываются около 200 российских оккупантов, понесших потери в боях с ВСУ.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

По словам местных властей, после боев под Изюмом часть оккупантов зашла в Гороховатку, а остальные просто разбежались.

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«Они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Расселились по селу для временной реабилитации. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в деревню сбежали и скрываются в лесу. Их командиры организовали поиски дезертиров», — говорится в сообщении.

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