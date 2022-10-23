Сводка Генштаба. Около 200 россиян ранены в Херсонской и Запорожской областях, ВСУ отразили атаки возле восьми населенных пунктов

23 октября, 07:31
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Украинские военные в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские военные в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки оккупантов РФ возле восьми населенных пунктов. Россияне пытаются вести наступательное действие на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро воскресенья, 23 октября.

Так, ВСУ отразили атаки недалеко от Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки, Одрадовки Донецкой области и Белогоровки в Луганской.

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Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Южнобугском — оккупанты осуществили обстрелы в районах ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

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Всего армия РФ нанесла 32 ракетных и 25 авиаударов, более 80 раз открывала огонь из РСЗО. Оккупанты ударили по объектам энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Генштаб подтвердил уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни:

  • в Новой Каховке уничтожены шесть единиц вооружения и военной техники, до 150 военных получили ранения в результате поражения места дислокации оккупантов;
  • в Запорожской области уничтожены пять единиц, около 100 россиян ранены.

Информация о ликвидированных военных уточняется.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций ЗРК оккупантов. Силы ПВО сбили один вертолет Ка-52 и три беспилотника Орлан.

Военные ракетных войск и артиллерии ударили по трем пунктам управления, шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и пяти другим важным объектам врага, включая радиолокационную станцию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0DvevEpc92DsXa5gPg9NZnuUmqgjGEjU8Lg2xZtDx6YG5xSxDRizieqHSBp4gSMMKl
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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