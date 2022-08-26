Удар по базе оккупантов в Кадиевке: уничтожено около 200 российских десантников — Гайдай

26 августа, 11:12
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Около 200 российских десантников погибли в результате удара по базе оккупантов в Кадиевке (Фото:Serhiy Hayday/twitter.com)

Около 200 российских десантников погибли в результате удара по базе оккупантов в Кадиевке (Фото:Serhiy Hayday/twitter.com)

В результате удара по базе оккупантов в захваченной Кадиевке Луганской области ликвидировали около 200 российских десантников.

Об этом в Twitter сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«ВСУ нанесли удары по базе в оккупированной Кадиевке, погибло около 200 российских десантников», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/serhey_hayday/status/1563070633503649793

Информация об ударе по Кадиевке появилась в соцсетях. Одной из целей оказалась гостиница Донбасс, в котором находилась база оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/TJw1PpdBtvk

В июне ВСУ уничтожили там базу кремлевской ЧВК Вагнера, которая была обустроена на местном стадионе.

По данным генштаба ВСУ, за минувшие сутки ликвидировано 400 российских военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 46 250 своих военнослужащих.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Российские десантники Сергей Гайдай Война России против Украины

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