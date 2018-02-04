Около 2,5 тысяч. В МВД назвали количество участников акции в поддержку Саакашвили

2,5 тысячи человек приняли участие в Марше за будущее, 1000 - в акции Авто Евро Сила

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что в мероприятиях в центре Киеве в воскресенье, 4 февраля, приняли участие около 3,5 тыс. граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В частности, 2,5 тысячи человек приняли участие в Марше за будущее, 1000 - в акции Авто Евро Сила. За порядком следили около 2 тысяч работников Нацполиции и Нацгвардии", - отметил Яровой.

Он добавил, что во время акции работали группы "полиции диалога", конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, на митинг под лозунгом за импичмент президента собрались сторонники Саакашвили с ним во главе. СМИ сообщали о 10 тысячах митингующих.

Организаторы акции изменили маршрут из-за проведения на Крещатике массовой акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах. В центре дежурили 2 тысячи полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Также автоколонна сторонников Михеила Саакашвили приехала к дому президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области.

26 января Апелляционный суд Киева назначил Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Генпрокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины. 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве. В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства.