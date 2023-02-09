Снова почти 1000 мертвых оккупантов. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ 9 февраля, 08:30 Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

В Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 135 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:

личного состава — около 135010 ( +910) человек ликвидировано,

+910) человек ликвидировано, танков — 3255 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6468 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2244 ( +8) ед,

+8) ед, РСЗО — 463 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 232 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 295 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 285 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1967 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5121 ( +9) ед,

+9) ед, специальная техника — 211 ( +0).

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Накануне в Украине также ликвидировали около 910 российских оккупантов, а перед этим суточные потери РФ превысили 1000 военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV