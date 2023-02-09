Снова почти 1000 мертвых оккупантов. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ

9 февраля, 08:30
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Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)

В Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 135 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава — около 135010 (+910) человек ликвидировано,
  • танков — 3255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2244 (+8) ед,
  • РСЗО — 463 (+2) ед,
  • средства ПВО — 232 (+4) ед,
  • самолетов — 295 (+0) ед,
  • вертолетов — 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9) ед,
  • специальная техника — 211 (+0).

Видео дня

Накануне в Украине также ликвидировали около 910 российских оккупантов, а перед этим суточные потери РФ превысили 1000 военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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