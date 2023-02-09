Снова почти 1000 мертвых оккупантов. Генштаб сообщил новые данные об огромных потерях РФ
Россия несет огромные потери в Украине (Фото:Генштаб)
В Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов за сутки. Всего потери РФ в войне превысили 135 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 февраля, потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава — около 135010 (+910) человек ликвидировано,
- танков — 3255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6468 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2244 (+8) ед,
- РСЗО — 463 (+2) ед,
- средства ПВО — 232 (+4) ед,
- самолетов — 295 (+0) ед,
- вертолетов — 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5121 (+9) ед,
- специальная техника — 211 (+0).
Накануне в Украине также ликвидировали около 910 российских оккупантов, а перед этим суточные потери РФ превысили 1000 военных.