Украинский разработчик боевых тепловизионных камер открывает производство в Нидерландах

Око Камера — украинская компания, специализирующаяся на оборонных технологиях, которая с 2022 года разрабатывает и производит боевые тепловизионные камеры для беспилотных и роботизированных систем (Фото: Око Камера)

Украинский разработчик и производитель боевых тепловизионных камер Око Камера объявил об открытии компании в Эйндховене (Нидерланды).

Кроме того, компания Око Камера наладит в Нидерландах производство тепловизионных камер, которые будут поставляться в Украину для военных нужд. К концу 2027 года компания планирует выйти на объем производства в 100 000 единиц в год.

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Этот шаг в компании называют «стратегическим расширением присутствия в Европе с целью развития партнерских отношений, укрепления операционных возможностей, повышения инвестиционной привлекательности и расширения наукоемких проектов».

Око Камера развивает свою операционную деятельность в Нидерландах с апреля 2026 года, включая продажи, B2B- и B2G-партнерства, клиентскую поддержку и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сферах микроэлектроники и фотоники.

«Открытие компании в Нидерландах — это следующий шаг для Око Камера на пути к нашей миссии — победе Украины. Присутствие в Европе открывает нам путь к промышленным партнерствам, базе талантов, инвестиционным возможностям и расширяет горизонты планирования. Мы получим возможность быстро масштабировать разработку и запуск новых продуктовых линеек», — заявил Денис Николаенко, генеральный директор и соучредитель Око Камера.

Око Камера разрабатывает свои продукты без зависимости от китайских поставщиков и в соответствии с требованиями NDAA [набор федеральных законов об обороне, которые ежегодно утверждает правительство США и которые предусматривают ограничения на использование компонентов определённых производителей в своих продуктах для производителей оборудования в сфере безопасности].

Фото: Око Камера

Компанию в Нидерландах возглавит исполнительный директор Вероника Скоробогатько. Она сосредоточится на развитии Око Камера в Европе, налаживании местных партнерских отношений и реализации стратегических и операционных приоритетов компании.

«Для меня это возможность стать тем самым „мостом“ между Украиной и ЕС — помогать украинским технологиям масштабироваться и становиться частью европейских оборонных решений. Строить партнерства, основанные на доверии и общих ценностях. Украина и Нидерланды — это две страны, которые я хорошо знаю, люблю и уважаю, и для меня важно вносить вклад в их долгосрочное сотрудничество», — подчеркнула Вероника Скоробогатько.

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Фото: Око Камера

На первом этапе нидерландская компания сосредоточится на развитии отношений с европейскими клиентами и налаживании прямых контактов с потенциальными заказчиками и партнерами. Важным направлением работы также станет развитие сотрудничества с нидерландскими компаниями и научно-исследовательскими учреждениями в сферах фотоники и оптики, в частности изучение возможностей для совместных технологических инициатив.

«Объединение экспертизы, исследовательских возможностей и практического опыта укрепит совместный технологический потенциал Украины и Нидерландов и откроет путь к дальнейшим инновациям в оборонном секторе и секторе двойного назначения», — добавила исполнительный директор организации Око Камера в Нидерландах.

Око Камера — украинская компания, специализирующаяся на оборонных технологиях, которая с 2022 года разрабатывает и производит боевые тепловизионные камеры для беспилотных и роботизированных систем, в частности БПЛА, НРК, турелей и модулей визуальной навигации. В собственном серийном производстве компания использует европейские и украинские компоненты.

По состоянию на ноябрь 2026 года команда Око Камера в Украине и других европейских странах насчитывает 100 специалистов.

Фото: Око Камера

У компании есть две серии боевых тепловизионных камер:

Oko Core — выносливые камеры для экстремальных боевых условий, устойчивые в условиях высоких перегрузок и вибраций. Оптимизированы для противопехотных и ПВО-турелей, ударных НРК.

Oko Pro — камеры для алгоритмов компьютерного зрения со сверхнизкой задержкой и встроенной обработкой видео. Оптимизированы для анти-FPV-турелей, систем противодействия беспилотникам (Counter-UAS) и визуальной навигации.

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Кроме того, Око Камера развивает наукоемкие проекты, в частности, в рамках сотрудничества с ведущими украинскими техническими вузами: Киевским авиационным институтом, Киевским политехническим институтом, Львовской политехникой, Киевской школой экономики.