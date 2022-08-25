«Россия несет только деградацию». Оккупированный юг уже в состоянии катастрофы — Зеленский 25 августа, 23:25 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Временно оккупированные районы на юге Украины находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. Там произошло отключение электро- и водоснабжения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

Он подчеркнул, что враг принес на оккупированные территории только деградацию.

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«Юг Украины, оккупированные районы, уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели», — заявил президент.

Он отметил, что такая критическая ситуация была невозможной до оккупации. По его словам, в этом и состоит «гордость» современного российского государства, оно умеет только «делать возможным самое худшее».

25 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры линии боевого столкновения.

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