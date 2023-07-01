«Главари квазиобразований нервничают». Что происходило на оккупированной части Донбасса во время мятежа Пригожина — объясняет журналист 1 июля, 17:20 NV Премиум Дым над линией фронта в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ, рассказал в эфире Radio NV, как на территории оккупированной части Донбасса прошли сутки неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове-на-Дону. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

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24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

Что происходило на оккупированной части Донбасса во время мятежа Пригожина?

Вы знаете, очень напряженная ситуация была действительно. Напряженная, причем, так сказать, с разных сторон. С одной стороны, обычные люди очень переживали за то, что будет вообще дальше. Здесь надо понимать, что на оккупированных территориях Донбасса, которые уже 9 лет оккупированы, там главная проблема — нестабильность. Люди не знали просто, где они живут. Какая-то «ДНР/ЛНР», они же понимают, что это квази-образование фактически. Им говорят о России, с другой стороны, им говорят о Минских соглашениях, которые предусматривают возвращение в Украину. И это очень влияло сильно на людей, они просто не знали, где, что и как.