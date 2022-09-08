Оккупированный Бердянск покинули более половины жителей 8 сентября, 00:05 Центр оккупированного Бердянска (Фото:typicaldonetsk/Twitter)

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло сообщил, что с начала оккупации города российскими оккупантами его покинули более половины жителей.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что количество выезжающих людей начало расти с наступлением учебного года.

«По нашим расчетам, более половины жителей уже выехали и с началом учебного года количество выезжающих увеличивается, потому что большинство наших родителей в которых дети школьного возраста предпочитают украинское образование», — заявил Свидло.

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В то же время он напомнил, что в городе также находятся жители Мариуполя, который российские войска практически полностью разрушили. Свидло считает, что в данный момент в городе находятся порядка 50 тысяч человек.

Бердянск Запорожской области был захвачен российской армией 27 февраля. В городе отсутствует газ, есть проблемы с водой, мобильной связью и интернетом. Оккупанты не пропускают в город гуманитарную помощь.

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