Оккупированный Крым остался без электричества

На всей территории оккупированного Россией Крыма пропало электричество, сообщает информагентство оккупантов Крыминформ со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы. Информацию уже подтвердили оккупационные "власти".
"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.
Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
Пользователи соцсетей так же отмечают отсутствие электричества на территории полуострова.
Похоже, света нет во всем Крыму. Вот реакция соцсетей ⤵ pic.twitter.com/pg2bKqokmC— Крым. Реалии (@krymrealii) 13 июня 2018 г.
Как сообщает Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, остановились троллейбусы.
Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.
Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.
Позже информацию об отключении электричества в Крыму подтвердил "глава" оккупационной администрации Сергей Аксенов. В Facebook он сообщил, что на подстанции Тамань из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий.
"Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие", - написал Аксенов.
В оккупированном Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.
С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.
Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Комментарии
Правила комментирования