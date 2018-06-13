13 июня 2018, среда

Оккупированный Крым остался без электричества

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В Крыму пропало электричество
Фото: pixabay.com

В Крыму пропало электричество

На всей территории оккупированного Россией Крыма пропало электричество, сообщает информагентство оккупантов Крыминформ со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы. Информацию уже подтвердили оккупационные "власти". 

 "Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.

Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

Пользователи соцсетей так же отмечают отсутствие электричества на территории полуострова.

Как сообщает Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, остановились троллейбусы.

Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.

Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Позже информацию об отключении электричества в Крыму подтвердил "глава" оккупационной администрации Сергей Аксенов. В Facebook он сообщил, что на подстанции Тамань из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий.

"Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие", - написал Аксенов.

В оккупированном Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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