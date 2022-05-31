Россияне обстреливают оккупированные ими же населенные пункты — Вилкул
Обстрелы делаются для картинки своей пропаганды — Вилкул (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о том, что российские захватчики обстреливают оккупированные ими же населенные пункты.
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В своем сообщении в Telegram он предположил, что это делается для картинки для своей пропаганды.
Также по его словам, под удар захватчиков попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.
Кроме того, написал чиновник, были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.
«Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения», — резюмировал Вилкул.
Сообщалось, что в результате обстрелов Зеленодольской и Апостоловской громад в Криворожском районе погибших и раненых людей нет, разрушенных домов тоже.
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