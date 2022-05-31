Россияне обстреливают оккупированные ими же населенные пункты — Вилкул 31 мая, 03:37 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы делаются для картинки своей пропаганды — Вилкул (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о том, что российские захватчики обстреливают оккупированные ими же населенные пункты.

Война России против Украины — главные события 30 мая

В своем сообщении в Telegram он предположил, что это делается для картинки для своей пропаганды.

Также по его словам, под удар захватчиков попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

Видео дня

Кроме того, написал чиновник, были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.

«Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения», — резюмировал Вилкул.

Сообщалось, что в результате обстрелов Зеленодольской и Апостоловской громад в Криворожском районе погибших и раненых людей нет, разрушенных домов тоже.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.