Россияне обстреливают оккупированные ими же населенные пункты — Вилкул

31 мая, 03:37
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Обстрелы делаются для картинки своей пропаганды — Вилкул (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

Обстрелы делаются для картинки своей пропаганды — Вилкул (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force)

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о том, что российские захватчики обстреливают оккупированные ими же населенные пункты.

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В своем сообщении в Telegram он предположил, что это делается для картинки для своей пропаганды.

Также по его словам, под удар захватчиков попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района.

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Кроме того, написал чиновник, были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов.

«Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения», — резюмировал Вилкул.

Сообщалось, что в результате обстрелов Зеленодольской и Апостоловской громад в Криворожском районе погибших и раненых людей нет, разрушенных домов тоже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Кривой Рог Александр Вилкул Война России против Украины Криворожский район обстрелы днепропетровской области

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