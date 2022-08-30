В оккупированном Мариуполе произошел «голодный бунт» — советник мэра 30 августа, 19:21 Бунт в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел первый «голодный бунт».

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, инцидент произошел в парке Гурова, где Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь.

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«Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт», — отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.

29 августа Андрющенко сообщил, что оккупанты хотят срочно провести «реконструкцию» драмтеатра в Мариуполе, в котором армия РФ убила 600 мирных граждан.

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