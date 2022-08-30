В оккупированном Мариуполе произошел «голодный бунт» — советник мэра
Бунт в Мариуполе (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time / Telegram)
Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел первый «голодный бунт».
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, инцидент произошел в парке Гурова, где Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь.
«Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт», — отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.
29 августа Андрющенко сообщил, что оккупанты хотят срочно провести «реконструкцию» драмтеатра в Мариуполе, в котором армия РФ убила 600 мирных граждан.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.