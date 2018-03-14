Оккупационный суд Крыма сократил тюремный срок украинскому активисту Балуху

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Владимир Балух стал жертвой репрессий оккупационных властей Крыма

Владимир Балух стал жертвой репрессий оккупационных властей Крыма

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и сократил срок лишения свободы на два месяца.

Как сообщает Крым.Реалии, из обвинительного приговора исключили пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, что 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тыс. грн.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.

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